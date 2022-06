Was die Kinder bei der ersten U18-Wahl in MSH erwartet

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen - Einmal wählen gehen wie die Erwachsenen. Das ist seit Montag für alle Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt im Rahmen der U18-Landtagswahl möglich. „Mit der Aktionswoche sollen Kinder und Jugendliche spielerisch mit den Themen Demokratie und Wahlen in Kontakt kommen“, sagt Sebastian Mai, Koordinator beim Kreis-Kinder- und Jugendring in Mansfeld-Südharz. Bei den Landtagswahlen, die für den Nachwuchs nächste Woche stattfinden, würden die Stimmen zwar nicht reinzählen, aber die Kinder könnten so schon mal Kontakt zu politischen Themen aufbauen, so Mai.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<