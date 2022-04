Was die Bürgermeister zum Vorstoß beim Verbrennverbot in Mansfeld-Südharz sagen

Das bisherige Verbrennverbot für pflanzliche Gartenabfälle wird in Mansfeld-Südharz möglicherweise abgewandelt. Was Bürgermeister davon halten.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Landkreis will das seit dem 1. Juli 2019 bestehende generelle Verbrennverbot von Gartenabfällen lockern, es soll ab Januar kommenden Jahres deutlich mehr Ausnahmen als bisher geben. Seit der Bürgermeisterrunde bei Landrat André Schröder (CDU) und dem MZ-Bericht darüber, wird über das Thema diskutiert. Was sagen die Bürgermeister der einzelnen Orte in MSH zu dem Vorstoß, nach dem das Verbrennen unter ganz bestimmten Umständen sogar ganzjährig möglich sein soll? Finden sie die vorgeschlagene Neuregelung okay? Ein erstes Stimmungsbild.