Was die Besucher in den Ferienappartements in Molmerswende erwartet

Urlaub in Molmerswende

Molmerswende - Viele hätten wohl den Kopf geschüttelt und sofort abgelehnt: Frank Wolff und seine Mitstreiter vom Verein Liwet in Molmerswende reagierten anders. Als ihnen der leer stehende Gasthof „Schwarzer Adler“ angeboten wurde, sahen sie „das große Potenzial, das in dem Gebäude steckt“, so der Chef des Vereins, dessen Mitglieder Menschen mit und ohne Behinderung durch kreative und künstlerische Betätigung zusammenbringen möchten. Das alles liegt inzwischen mehr als zehn Jahre zurück. Eine Zeit, die ausgefüllt war mit viel Arbeit. Die Mühe lohnte sich.