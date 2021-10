Was der Helbraer Reitverein für die Kinder zu Halloween plant

Helbra/MZ - Die Vorbereitungen zum großen Halloween-Fest in Helbra laufen auf Hochtouren. Am 30. Oktober soll ab 15.30 Uhr ein großes Fest auf dem Areal des „Reit- und Fahrvereins Weißes Tal und Umgebung“ gefeiert werden. „Die Kinder haben so lange Entbehrungen bezüglich der Pandemie hinnehmen müssen. Deshalb möchten wir ihnen ein unvergessliches Fest ausrichten und gleichzeitig damit sagen, dass sie das toll gemacht haben“, so Anika Ecke.

Sie ist selbst Mutter und musste ihre Tochter Paula über Monate hinweg trösten, als sie nicht in die Schule und vor allem nicht zu ihrem geliebten Reittraining durfte. „Es flossen während dieser Zeit viele Tränen“, erzählt die Eisleberin, denn die siebenjährige Paula konnte nicht verstehen, warum sie sich nicht mit ihren Freundinnen treffen und auch nicht ihr Pferd besuchen durfte.

Gruselige Dekoration für das Halloween-Fest in Helbra

Und weil Anika Ecke mit diesem Problem nicht allein da stand und viele andere Eltern ähnliche Erfahrungen in der Pandemie machten, haben die Mitglieder des Fördervereins des Helbraer Reitvereins beschlossen, als Dank für das lange Durchhalten ein Halloween-Fest für alle Kinder in Helbra auf die Beine zu stellen.

„Das haben sich die Kinder mehr als verdient“, sagt Birgit Schwarz, Vorsitzende des Fördervereins. Nun sitzen die Mütter über Stunden zusammen, um die Reithalle in ein schauriges Gruselkabinett zu verwandeln. „Die Anlage soll mit ganz vielen bunten Lichtern geschmückt werden“, hat Dina Fröhlich schon ganz genaue Vorstellungen. Zudem wird der Hof mit Kürbissen und Maiskolben dekoriert und natürlich dürfen gruslige Skelette zu Halloween auch nicht fehlen.

Kostümwettbewerb und Ponyreiten

Die Hälfte der Reithalle wird dafür abgetrennt, denn natürlich soll es auch an Halloween Vorführungen im Voltigieren geben. Neben den Reitern aus Helbra werden auch andere Vereine teilnehmen, etwa die Jugendfeuerwehr von Helbra. Auch die Benndorfer Handballer stellen sich als Verein vor, die Gartensparte „Erdbeere“ wird einen kleinen Stand haben und die Pfingstburschen aus Ahlsdorf werden am 30. Oktober vertreten sein. Der Förderverein Schmid-Schacht stellt ein Schaubergwerk auf, durch das die Kinder krauchen können und es erwünscht, dass sie an diesem Tag in Kostümen kommen. „Es wird einen Kostümwettbewerb geben und die ersten drei Plätze bekommen einen Preis“, verrät Gerd Wyszkowski vom Reitverein schon mal vorab: Die drei Gewinner erhalten allesamt kostenlose Schnupper-Reitstunden.

Ebenso ist Ponyreiten geplant und auf der Hüpfburg können sich die Kinder austoben. „An diesem Tag dreht sich alles um die Kids“, freut sich die Vorsitzende des Fördervereins Schwarz.

Eines ist den Mitgliedern des Reit- und Fahrvereins Weißes Tal und dessen Fördervereins ganz wichtig zu erwähnen: Das Fest ist durchaus nicht nur für die eigenen Mitglieder, sondern für alle, die Lust haben, Halloween zu feiern, betont Gerd Wyszkowski auch im Namen aller fleißigen Helfer.