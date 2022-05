Warum variieren die Spritpreise in Mansfeld-Südharz so stark?

Während man in Eisleben für 1,32 Euro pro Liter Diesel tanken kann, muss man in Sangerhausen im teuersten Fall schon 1,49 Euro zahlen. Woher kommt die Differenz?

Die Spritpreise an verschiedenen Tankstellen in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ - Es sind Zahlen, die jedem Autofahrer die Schweißperlen auf die Stirn treiben. 1,36,9 Euro, 1,44,9 Euro oder gar 1,69,9. Die Spritpreise steigen seit geraumer Zeit kontinuierlich an und viele Autofahrer fangen mehr denn je an, zu vergleichen. Und siehe da: Im Landkreis gibt es große Unterschiede an der Zapfsäule, wie oben genannte Zahlen beweisen, die zum gleichen Zeitpunkt den Preis pro Liter Diesel im Landkreis angeben.