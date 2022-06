Warum Transport von Ranzen für Hortkinder im Mansfelder Grund-Helbra umstritten ist

Helbra/MZ - Über den Transport der Ranzen von Grundschülern in ihren jeweiligen Hort ist in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra eine Diskussion entbrannt. Bürgermeister Norbert Born (SPD) hatte vor längerer Zeit eingeführt, dass „die zwei Hausmeister die schweren Ranzen der Hortkinder nach Unterrichtsschluss in den drei Grundschulen Helbra, Klostermansfeld und Ahlsdorf abholen und mit Gemeindefahrzeugen in die drei, mehr als einen Kilometer entfernten Einrichtungen bringen“. Karsten Patz, Chef der Fraktion „Freiwillige Feuerwehr“, spricht sich gegen eine Weiterführung dieses Ranzentransportes aus.

