Warum Matthias Buchmann in Braunschwende auf tierische Mitarbeiter setzt

Am Wildenstall zeigte Matthias Buchmann mit seinem Zugpferd Wälderprinz, wie man Stämme mit einem PS rückt.

Braunschwende/MZ - Ein kurzes Rucken an der Kette, ein Nicken mit dem mächtigen Pferdekopf, dass die lange, blonde Mähne fliegt, dann trottet das Tier mit gleichmäßig stampfenden Schritten aus dem Dickicht - und den Baumstamm, der mit einer Kette an seinem Geschirr befestigt ist, zieht es hinter sich her. „Wälderprinz“ ist das Arbeiten im Wald gewohnt. Der achtjährige Hengst und sein Besitzer Matthias Buchmann bilden ein erfahrenes Holzrückegespann.