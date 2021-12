Warum in Ihlewitz und Augsdorf in Mansfeld-Südharz auch 2022 gewählt wird

Ihlewitz/Augsdorf/MZ - Das Superwahljahr 2021 mit Landrats-, Landtags- und Bundestagswahl neigt sich gerade dem Ende entgegen, da steht für die Ortschaften Ihlewitz und Augsdorf in der Einheitsgemeinde Gerbstedt bereits fest: Auch 2022 werden die dortigen Einwohnerinnen und Einwohner wieder an die Wahlurne gebeten.

Grund sind Ergänzungswahlen für die lokalen Ortschaftsräte. Die Wahlen werden nötig, weil die vorgeschriebene Anzahl von Mitgliedern in einem Ortschaftsrat aufgrund von Rücktritten in Ihlewitz und Augsdorf nicht mehr erreicht wird.

Fünf Mitglieder laut Satzung

Nach Angaben der Gerbstedter Stadtverwaltung besteht ein Ortschaftsrat laut Hauptsatzung der Einheitsgemeinde aus fünf Mitgliedern. Vorgeschrieben ist, dass mindestens zwei Drittel der festgelegten Anzahl in dem Gremium erreicht werden müssen. Bei der Kommunalwahl im Mai des Jahres 2019 waren jeweils vier Mitglieder in den Ortschaftsrat gewählt worden, womit diese Voraussetzung erfüllt war. Da nun aber in Ihlewitz und Augsdorf jeweils ein Mitglied aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist, werde mit den verbleibenden drei gewählten Vertretern die Quote von zwei Dritteln nicht mehr erreicht, so die Verwaltung der Einheitsgemeinde.

Mittlerweile stehe ein Termin für die nötige Ergänzungswahl fest: Der Kreiswahlleiter habe hierfür Sonntag, den 27. März 2022 festgelegt. Die Wahlbekanntmachung sei in den Bekanntmachungskästen der jeweiligen Ortschaften zu finden, so die Stadtverwaltung weiter.