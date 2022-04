Warum Gerbstedt Kritik am Umgangston des Siersleber Schulvereins übt

Siersleben - Im Ringen um die Genehmigung der geplanten Privatschule in Siersleben läuft einmal mehr die Frist ab: Bis zum Ende dieser Woche will das Landesschulamt entscheiden, ob die Schule ab dem kommenden Schuljahr den Betrieb aufnehmen darf. Nachdem die Behörde die eigentliche Frist am 1. Juni hatte verstreichen lassen, weil nach eigenen Angaben noch Unterlagen geprüft werden mussten, endet die neu genannte Frist des 18. Juni an diesem Freitag.