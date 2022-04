Warum es die Mitglieder der Feuerwehren des Seegebiets jetzt als Sticker gibt

Kurz nach dem Verkaufsstart der Sticker-Star-Aktion wurde bereits fleißig gesammelt und geklebt. Levis und seine Mutter, Initiatorin Sandra Pospieszynski sind fleißig am Kleben, genau wie Manuel, sein Bruder Matheo und Mutter Maria Richter.

Röblingen - Die Mitglieder der zehn Freiwilligen Feuerwehren des Seegebietes Mansfelder Land sind Stars. Genau genommen Sticker-Stars, schließlich ist seit Samstag im Edeka-Markt in Röblingen ein neues Stickerheft erhältlich. Und in diesem sind eben alle Kameraden der Wehren aus Röblingen, Seeburg, Dederstedt, Erdeborn, Wansleben, Lüttchendorf, Hornburg, Aseleben, Neehausen und Stedten als Sticker vertreten und bildlich dargestellt. Neben allen Gesichtern aus der aktiven Wehr, Ehren- und Altersabteilung sowie den Kindern und Jugendlichen sind in dem Sammelbuch, das nach den einzelnen Wehren aufgebaut ist, auch die jeweiligen Fahrzeuge und Gerätehäuser zu finden.