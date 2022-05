Warum ein zehnjähriges Kind in Kelbra von einem Busfahrer zurückgelassen wurde

Der Vater des Kindes ist empört und macht den Vorfall öffentlich. Was das Verkehrsunternehmen sagt.

Kelbra/Uftrungen/MZ - Wie kann es passieren, dass ein zehnjähriges Schulkind nach dem Unterricht an der Bushaltestelle zurückbleibt und selbst zusehen muss, wie es nach Hause kommt? Denn genau das ist dem Sohn von Maik Siebert passiert, der Fünftklässler wohnt in Uftrungen und geht seit diesem Herbst in Kelbra zur Schule.