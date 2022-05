Warum die Welbsleber Kritik an der Beschilderung der Baustelle üben

Die Fahrzeuge landen in Welbsleben direkt vor der Baustelle, weil die Beschilderung für die Sperrung nicht ausreichend ist.

Welbsleben/MZ - Freud und Leid liegen oft nah beieinander - auch im Straßenbau. Denn während am Mittwochnachmittag der offizielle Spatenstich für die langersehnte Ortsumfahrung Aschersleben/Süd - Quenstedt mit allerhand Politikprominenz gesetzt und beklatscht wurde, ist man in Welbsleben weniger erfreut. Nicht wegen der Ortsumfahrung an sich - die wird im Arnsteiner Ortsteil ebenso herbeigesehnt. Wohl aber wegen der Sperrung, die aufgrund der Bauarbeiten derzeit zwischen Welbsleben und Quenstedt besteht.