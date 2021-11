Warum die SMG Mansfeld-Südharz mit der Merseburger Hochschule kooperiert

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Ein weiterer Meilenstein für die SMG: Am Montag ist eine Rahmenkooperationsvereinbarung zwischen der Standortmarketinggesellschaft und der Hochschule Merseburg unterzeichnet worden. Zur Veranstaltung in der Alten Musikschule in Sangerhausen waren Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft geladen. „Wir sind die Schnittstelle zwischen den Unternehmen und der Wissenschaft im Landkreis“, sagte SMG-Geschäftsführerin Diana zur Horst-Schuster. Diese Kooperation sei ein wichtiger Teil, um die SMG zukunftsfähig zu machen. „Wir versuchen alles, um den Fachkräftemangel in den griff zu bekommen“, so zur Horst-Schuster. Diese Vereinbarung sei ein Schritt dahin.

Künftig soll es Auszubildenden in Unternehmen in Mansfeld-Südharz möglich sein, sich an der Fachhochschule weiterzubilden, Unternehmen können aber auch selbst Unterstützung für Forschung und Entwicklung dort bekommen. So können zum Beispiel studentische Projekte in Unternehmen angesiedelt werden. „Für uns ist die Kooperation bedeutsam“, sagt Andreas Kröner, Leiter des Bereichs Weiterbildung der Hochschule. Praxispartner aus der Region seien wichtig für eine so praxisorientierte Hochschule wie jene in Merseburg. Die bereits bestehenden Kooperationen würden so noch sichtbarer. Feag-Chef Heiko Koschmieder und ETF-Geschäftsführer Tino Schreiber hoben in ihren Reden die Bedeutung einer Zusammenarbeit hervor. „Wir wollen nicht nur Studium im Elfenbeinturm machen, sondern auch in der Praxis“, bekräftigte Andreas Kröner. Duale Studiengänge seien dafür ein hervorragendes Beispiel.

Für die SMG ist es nicht die erste Kooperation mit einer Hochschule. „Wir arbeiten mit vielen schon zusammen“, sagte zur Horst-Schuster, „mit der Hochschule Harz gibt es ebenfalls bereits eine schriftliche Rahmenvereinbarung.“ Man hoffe, dass es in Zukunft noch weitere, enge Zusammenarbeiten geben wird, fügte die Geschäftsführerin hinzu.