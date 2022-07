Warum die Pläne für die Mehrzweckhalle Sandersleben gestrichen werden sollen

Sandersleben/MZ - Neue Heizung, neue Sanitäranlagen, Erneuerung der Umkleideräume, Einbau einer Teeküche, neue Fenster: Die Pläne für den Umbau der Turnhalle am Sportplatz in Sandersleben versprechen eine komplette Sanierung. Doch hinter dem Vorhaben, den 80er-Jahre-Bau in eine Mehrzweckhalle zu verwandeln, steht nun ein dickes Fragezeichen. Denn dem Stadtratsbeschluss, in diesem Jahr 83.400 Euro für die ersten Arbeiten bereitzustellen, hat Bürgermeister Frank Sehnert (parteilos) im Bauausschuss selbst eine Absage erteilt.

