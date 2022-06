Fünf Hektar voller süßer Früchte Warum die Melonen beim Obstgut Langels in Aseleben versteckt wachsen

Beim Obstgut Langels in Aseleben hat die Melonenernte auf der fünf Hektar großen Anbaufläche begonnen. Auch Knoblauch gedeiht am Süßen See.