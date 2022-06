Warum die majestätische Klosterlinde in Kelbra gerettet werden muss

Kelbra/MZ - Majestätisch steht die Klosterlinde an der Kelbraer Sankt-Georgii-Kirche. Im Frühjahr und Sommer voller Laub, sieht der denkmalgeschützte Baum, der der Legende nach 1.000 Jahr alt ist, für den Laien völlig gesund aus. Das stimmt aber leider nicht. Denn die Linde ist nicht mehr so gut in Schuss, wie man vielleicht denken könnte. Die Stadt Kelbra hat deshalb vor kurzem umfangreiche Sicherungsarbeiten in Auftrag gegeben. Die Linde, eines der Wahrzeichen der Kyffhäuserstadt, soll so erhalten und wieder fit gemacht werden.