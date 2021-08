Warum die Gemeinde das Vorschloss in Seeburg kaufen will

Seeburg/MZ - Viel dringt noch nicht an die Öffentlichkeit aus der Sondersitzung des Gemeinderates Seegebiet Mansfelder Land: Am Dienstagabend wurde in Röblingen in nichtöffentlicher Sitzung über den Wirtschaftshof des Schlosses Seeburg gesprochen, den die derzeitige Eigentümerin, die bulgarische Frachtfluggesellschaft Air Vega Germany, privat veräußern will. „Die Gemeinde wird von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen“, kündigte Bürgermeister Jürgen Ludwig (parteilos) nach der Ratssitzung an.

Viele Fragen zum Schloss in Seeburg noch offen

Ein ungewöhnlicher Schritt, denn auch, wenn die Gemeinde das Vorkaufsrecht bei Grundstücksverkäufen hat, so wird doch selten von dieser rechtlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht. Eigentlich nur dann, wenn gewichtige Gründe dafür sprechen. Und die glaubt man offenbar im Seegebiet in Bezug auf das Vorschloss zu haben. „Im ganzen Ort Seeburg geht es touristisch voran. Und das wollen wir endlich auch für unser Wahrzeichen erreichen“, sagte Bürgermeister Ludwig. „Es muss doch hier endlich mal etwas vorwärts gehen.“ Was genau, ließ er jedoch in dem Telefonat noch offen. Zuviel sei noch zu klären. Auch Seeburgs Ortsbürgermeister Günther Saken (parteilos) äußerte sich nicht, denn man hatte in der Sitzung am Dienstagabend, an der auch Anwälte der Gemeinde teilnahmen, noch Stillschweigen zu den Details vereinbart und lediglich Bürgermeister Ludwig autorisiert, Aussagen aus der Ratssitzung heraus zu treffen.

Fakt ist, das Schloss Seeburg selbst wurde bereits durch die bulgarische Frachtfluggesellschaft an eine Leipziger Firma veräußert, war von Martin Blümel zu erfahren. Er ist der Chef des Bauamtes in der Röblinger Verwaltung. Auf einem Immobilienportal wurde das Schloss im Jahr 2018 für etwa 1,5 Millionen Euro angeboten. Die neuen Schlossbesitzer aus der Messestadt sind bereits die dritten nach dem ersten Verkauf des Schlosses Anfang der 1990er Jahre durch die Treuhand.

Schloss derzeit nur Fotomotiv - mehr nicht

Mit diesem Verkauf des damals intakten Schlosses, vollkommen ohne Bedingungen, habe die Misere ihren Anfang genommen, finden Ludwig und Blümel unisono. Statt des erhofften Tourismusbooms in den historischen Gemäuern, die zu DDR-Zeiten als Lehrlingswohnheim und Berufsschule dienten, tat sich nicht wirklich etwas. Wie eh und je thront die Schlossanlage malerisch überm Süßen See und dient vielen Touristen als Fotomotiv.

Das könne doch aber nicht alles sein, sagt Blümel. „Unsere Hoffnung war, dass sich das Land Sachsen-Anhalt einschaltet.“ Immerhin werde von Schloss Seeburg als der ältesten Burganlage in Mitteldeutschland gesprochen. Da habe die Gemeinde irgendwie auch das Land in der Pflicht gesehen. „Aber das Land hat kein Vorkaufsrecht ausgeübt. Und Schloss Seeburg kann somit auch nicht in eine landeseigene Stiftung aufgenommen werden.“ Das war die größte Hoffnung, die man in Seeburg hegte. Ähnlich wie in Allstedt wurde diese Hoffnung aber zerschlagen. Immerhin der Witwenturm gehöre in der Zwischenzeit einem einheimischen Obsthof, der das Gebäude für sich selbst nutze und damit erhalte. Und in der Schlosskapelle dürfen Trauungen stattfinden, was gern angenommen werde, so Blümel. Was sich nun aber im Vorschloss entwickeln wird, das ist derzeit noch nicht spruchreif.