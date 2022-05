Warum die Gebührenbescheide für Gewässer-Unterhaltungsverbände in Gerbstedt für Ärger sorgen

Unabhängig von den Gebührenbescheiden, die die Stadt Gerbstedt verschickt, war die Arbeit der Unterhaltungsverbände zuletzt in die Kritik geraten: So sind etwa Abwassergräben nahe Bösenburg zugewachsen.

Gerbstedt/Hübitz/MZ - Silvio Koch kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn es um die Gebührenbescheide für die Gewässer-Unterhaltungsverbände geht. „Ich halte das für bürgerunfreundlich“, sagt der MZ-Leser aus Hübitz. Hintergrund: Die Einheitsgemeinde Gerbstedt legt die Verbandsbeiträge auf Grundstückseigentümer um - sie beteiligen sich damit mit kleinen Beträgen etwa an der Pflege der Bach- und Flussläufe in der Kommune. So weit, so gut. Allerdings erhebt die Stadtverwaltung zusätzlich so genannte „Verwaltungskosten“ - und die übersteigen die eigentlichen Gebühren zum Teil um ein Vielfaches.