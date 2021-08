Warum die Bauarbeiten an der L236 zwischen Berga und Uftrungen auf den Schulstart fallen

Berga/Uftrungen/MZ - In dieser Woche bleibt es bei einer halbseitigen Sperrung, ab der kommenden Woche wird die Landesstraße L 236 im Bereich zwischen Berga und Uftrungen in zwei Etappen für voraussichtlich einen Monat voll gesperrt. Die Fahrbahn muss in diesem Bereich dringend saniert werden. Dafür stellt das Land Sachsen-Anhalt rund 900.000 Euro bereit. Der Verkehr soll ab dem 30. August weiträumig umgeleitet werden: über Berga, Roßla, Hayn, Schwenda und Rottleberode - ausgerechnet während der Schulzeit, was für viele Schüler lange Busfahrzeiten bedeutet.

Leider sei es nicht immer möglich, derartige Baumaßnahmen in die Ferien zu legen, teilt Sprecher Peter Mennicke vom Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt auf Anfrage der MZ mit. Das liege nicht zuletzt an vorgeschriebenen zeitlichen Abläufen von der Planung bis zur Realisierung. „Nachdem die verbindliche Zusage über die Verfügbarkeit der erforderlichen Haushaltsmittel vorlag, wurde das Vorhaben Ende März in Angriff genommen. Das heißt, es musste die vorgeschriebene öffentliche Ausschreibung vorbereitet werden.“ Dazu habe man zuerst die so genannten Verdingungsunterlagen erstellen und prüfen müssen. Die Baumaßnahme sei Anfang Juni veröffentlicht und der Zuschlag Anfang August erteilt worden.

Unverständnis äußert der Vereinsvorsitzende Volker Portner vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Mansfeld-Südharz darüber, dass zwar Randarbeiten an der Straße erfolgen, aber kein begleitender Radweg gebaut wird. „Deshalb erneuern wir als ADFC Mansfeld-Südharz unsere Forderung vom Januar 2018, den Ausbau der Straße unbedingt mit dem Bau eines Radwegs zu verbinden.“ Das habe der ADFC der Landesstraßenbaubehörde mitgeteilt und die Dringlichkeit betont, endlich auch an die Radfahrer zu denken.