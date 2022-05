Warum der Wasserverband zusammen mit der Hochschule Nordhausen an „CarboMass“ forscht

Die „Hohe Linde“ aus der Vogelperspektive. In den Landkreisen Nordhausen und Mansfeld-Südharz nehmen Großhalden 350 Hektar Fläche ein.

Sangerhausen/MZ - Das Projekt hat enormes Potenzial: Die Hochschule Nordhausen will ein neues Verfahren zur Verwertung von Klärschlamm entwickeln, dazu kräftig in die Forschung investieren - und auch der Wasserverband Südharz ist an dem ehrgeizigen Vorhaben beteiligt. „Der Fördermittelbescheid ist gekommen“, freut sich Geschäftsführerin Jutta Parnieske-Pasterkamp.