Warum der Südharz ein Konzept für zukünftige Sportentwicklung erstellen will

Südharz/MZ - Statt zuzustimmen, fühlten sich einige Ratsmitglieder überrumpelt: Der Südharz-Gemeinderat hat am Mittwochabend einen etwas missverständlichen „Beschluss zur zukünftigen Sportentwicklung in der Gemeinde Südharz“ vertagt. Auf Vorschlag von Ralf Mosebach (Bürgervertretung Südharz) soll sich erst mal der Bau- und Vergabeausschuss damit befassen, die nächste Sitzung findet Dienstag statt. Auch der Schul-, Sozial- und Kulturausschuss werde dazu beraten, kündigt die Vorsitzende Ute Wierick (Linke) an; er tagt am Donnerstag.