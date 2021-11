Warum der Südharz Eigentümer verlassener Grundstücke anschreibt

Südharz/MZ - In der Gemeinde Südharz ist es seit Jahren ein Problem: Grundstücke sind in neue Hände übergegangen, verkauft oder vererbt worden, stehen erst mal leer - doch die Eigentümer wohnen weit weg. Wer hält die Fußwege sauber, wer kümmert sich drum, dass die Hecken nicht über den Zaun weg in den Bereich des Gehwegs hineinwachsen? Wer hat im Notfall einen Schlüssel, wenn auf dem Grundstück ein Wasserrohr bricht? Es sei doch eine Erhebung zu leer stehenden Gebäuden erfolgt, erinnerte Rolf Kutzleb (Bündnis für den Südharz) in der Gemeinderatssitzung: „Sind die Grundstückseigentümer durch die Verwaltung angeschrieben worden? Sind Rückinformationen gekommen, und wie sind die Ergebnisse?“

Das sei passiert, berichtet Bauamtsleiter Michael Henze. „Wir haben die Eigentümer angeschrieben. Die Briefe gehen weltweit raus. In die USA, nach Südamerika, England…“ Problematisch sei es aber, dafür zu sorgen, dass die Eigentümer den Winterdienst absichern. Denn sie jedes Mal übers Ordnungsamt zu ermahnen, bedeute einen „großen Aufwand“.

Eigentümer sind für Grundstück verantwortlich

Es habe aber schon Erfolge gegeben, ergänzt der stellvertretende Bürgermeister Lars Wiechert. Grundstückseigentümer seien angeschrieben worden und hätten innerhalb von zwei Wochen die nötigen Maßnahmen veranlasst.

Die Satzung zur Straßenreinigung sieht in der Gemeinde Südharz die Anlieger, egal ob Eigentümer oder Nutzer, in der Pflicht, sie können jedoch auch einen Dritten beauftragen und müssten dies dann der Verwaltung mitteilen. Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben sie dafür zu sorgen, dass Gehwege und Zugänge zu Überwegen vor ihren Grundstücken vom Schnee beräumt werden und sie gegebenenfalls abzustumpfen. Dabei ist unter anderem für jedes Hausgrundstück ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang in einer Breite von mindestens 1,50 Meter zu räumen. Bei sehr großen Schneemengen oder an engen Stellen ist die Fahrbahn vorrangig zu räumen, damit Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge durchkommen.