Warten auf die Friedhofsrechnung

In der Gemeinde Südharz sind Friedhofsgebühren in den vergangenen Jahren teilweise nicht korrekt erhoben worden. Noch wird das überprüft.

Roßla/MZ - Zwei Trauerfälle aus dem vergangenen Jahr beschäftigen Klaus Peter Friebe noch immer. Er wohnt in Berlin, stammt aber aus Roßla (Mansfeld-Südharz), wo nun seine Eltern beerdigt sind. „Ich würde gern damit abschließen“, sagt er. Doch dazu müsste er alles geregelt wissen und unter anderem die Friedhofsgebühren bezahlt haben; aber deren endgültige Höhe kennt er bisher nicht.

Externe Prüfung noch nicht abgeschlossen

Die Probleme in der Friedhofsverwaltung der Gemeinde sind nicht aufgearbeitet. „Wir sind noch am Überprüfen“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Lars Wiechert. Das passiert allerdings nicht durch die Verwaltung selbst, sondern auf Beschluss des Gemeinderats durch ein externes Büro. „Wir sind mit Herrn Friebe in Kontakt“, sagt Wiechert.

„Mein Vater ist im Januar 2021 verstorben und im Februar beerdigt worden“, sagt Friebe. „Meine Mutter ist im November verstorben, die Beerdigung war im Dezember.“ Mehrfach, sagt Friebe, habe er bei der Gemeindeverwaltung angefragt, wann er die Rechnungen bekomme. Das könne dauern, sei ihm gesagt worden. Doch das wolle er nicht hinnehmen. „Wir sind mehrere Erben.“ Es sei also einiges zu regeln, dazu benötige er exakte Rechnungen.

Neue Kalkulation der Gebühren

Er befürchte, sagt Friebe, dass womöglich nach der in Kürze bevorstehenden Bürgermeisterwahl neue Preise eingeführt würden und dann höhere Bestattungsgebühren zu zahlen wären. Das allerdings hängt keineswegs von der Person des künftigen Gemeindeoberhaupts ab, sondern vielmehr von der überfälligen Neukalkulation der Friedhofsgebühren. Sie erfolgt nach MZ-Informationen ebenfalls über das Büro, das seit einiger Zeit die Bescheide der zurückliegenden Jahre prüft.

Dabei war die Kalkulation der neuen Friedhofsgebühren überhaupt erst der Auslöser, der die Versäumnisse beim Erstellen der Bescheide an die Hinterbliebenen offenbarte. Mehrfach meldeten sich Angehörige sowohl bei Mitgliedern des Gemeinderats als auch bei der MZ, die keine Rechnungen bekommen hatten, obwohl die Trauerfälle teils mehr als vier Jahre zurücklagen. Daraufhin setzte der Gemeinderat einen Akteneinsichtsausschuss ein, der bei stichpunktartigen Prüfungen fündig wurde. Der Bürgermeister leitete ein Disziplinarverfahren gegen die Hauptamtsleiterin ein, das nach Auskunft der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz noch läuft. Der zuständige Sachbearbeiter wurde abgemahnt und innerhalb der Verwaltung umgesetzt.

Rechnung unter Vorbehalt

Inzwischen, womöglich erst nach einer Anfrage der MZ bei der Gemeindeverwaltung, habe die Verwaltung auf seine Anfrage geantwortet, berichtet Friebe. „Die Mitarbeiterin hat mir angeboten, dass sie jetzt die Rechnung schicken kann, aber unter Vorbehalt, weil es noch nicht endgültig ist. Ich nehme das erst mal so hin, es war ein Versuch.“ Nun hoffe er, dass auch die endgültige Rechnung bald eintrifft. „Ich will irgendwann damit abschließen können“, wiederholt Friebe. „Das sind keine Zustände.“

Heizung in der Trauerhalle ist repariert

Die späten Rechnungen sind nicht das einzig, was Friebe kritisiert hat. „Bei beiden Trauerfeiern war die Trauerhalle in Roßla eiskalt. Es war Winter.“ Dieses Problem sei inzwischen behoben worden, heißt es auf Anfrage aus dem Südharz-Bauamt, die Heizung in der Roßlaer Trauerhalle laufe seit der vorigen Woche wieder. Es sei keine aufwendige Reparatur gewesen.