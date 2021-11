Wansleber startet erneut Weihnachtspäckchen-Aktion für Heimbewohner

Wansleben/MZ - An den Erfolg vom Vorjahr will Daniel Seese aus Wansleben natürlich anknüpfen. „Es war klar, dass wir das weiterführen möchten“, sagt der Inhaber eines Betreuungsdienstes. „Es ist einfach ein schönes Anliegen.“ Rund 70 Weihnachtspäckchen waren 2020 zusammengekommen und wurden an die Bewohnerinnen und Bewohner des Wansleber Pflegeheims übergeben - als weihnachtliche Überraschung inmitten des Corona-Lockdowns. In diesem Jahr will Seese die Zahl der Päckchen noch toppen - und betont die Relevanz. „Viele Pflegebedürftige sind alleinstehend“, sagt der Wansleber.

Noch bis zum 10. Dezember können Bürger deshalb Weihnachtspäckchen mit Süßigkeiten, Pflegeprodukten oder anderen Überraschungen bei Familien Seese persönlich (Friedrich-Wege-Straße 27, Wansleben) abgeben. Per Telefon (034601/42 52 77) kann auch eine Abholung vereinbart werden. In diesem Jahr gehen die Päckchen an ein Pflegeheim in Bennstedt. Seese bittet darum, auf den Päckchen zu vermerken, ob sie für einen männlichen oder weiblichen Bewohner gedacht sind. Der Wansleber hofft, die Präsente wegen etwas lockererer Regelungen dieses Jahr persönlich an die Heimbewohner übergeben zu können. Angelaufen sei die diesjährige Aktion für den guten Zweck jedenfalls schonmal gut. „Es sind schon Pakete angekommen“, sagt Seese.