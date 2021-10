Wanderer machen einen Abstecher zur alten Kalkhütte und spenden für die Kirche in Dittichenrode

Dittichenrode/MZ - Zwei Dutzend Naturfreunde haben an der letzten Tour unter dem Motto „Karst und Kirchen“ in diesem Jahr in Mansfeld-Südharz teilgenommen. Ausgangspunkt war diesmal, wie Iris Brauner vom Verein Südharzer Karstlandschaft berichtet, die Dittichenröder Kirche St. Annen und Marien: „Nach einer kleinen Andacht, gehalten von Christiane Soyke zum Erntedank, ging es raus in die Natur.“

Der Weg führte von Dittichenrode aus zuerst zur alten Kalkhütte, schildert Iris Brauner. „Dort hat uns schon Hans Hach aus Roßla erwartet. Er hat über das Leben und die Arbeit seiner Familie in der damaligen Kalkbrennerei bis Anfang der 1950er Jahre berichtet.“ Das sei für alle Wanderer, die teils auch von außerhalb kamen, sehr interessant gewesen. Dank des schönen Wetters hätten sie Kaffee und Kuchen bei der Rast auf einer Streuobstwiese genossen. Und freuen dürfte sich auch die Dittichenröder Kirchengemeinde: über die Spende von 101 Euro, die die Wanderer anlässlich ihrer Tour übergaben.