Waldpflanzaktion in Grillenberg: Auch Königinnen und Minister mit von der Partie

Grillenberg/MZ - Zum gemeinsamen Waldpflanzen lädt der Landesforstbetrieb Süd am kommenden Wochenende wieder Freiwillige ein, die ganz direkt etwas für die Umwelt und das Klima tun wollen. Tausende kleine Eichen, Linden, Hainbuchen, Douglasien, Kiefern, Lärchen und Tannen sollen in die Erde kommen und zu einem neuen, stabilen Mischwald heranwachsen. Am Samstag, 6. November, ist um 9 Uhr Treffpunkt an der Marieneiche im Forstrevier Zollhaus. Helfer nehmen an der Kohlenstraße zwischen Pferdeköpfen und Ziegental den Abzweig zum Jugendwaldheim Wildenstall. Zu zwei weiteren Aktionen trifft man sich am Sonntag um 9.30 Uhr im Revier Schiefergraben zwischen Harzgerode und Königerode, Einfahrt am Wildkatzenzaun, sowie am Ortseingang Saurasen an der Einfahrt zum Wertholzplatz. Von dort aus soll es dann in zwei Gruppen zu zwei verschiedenen Aufforstungsflächen gehen.

Für die Aktion an der Kohlenstraße rechnet Forstbetriebsleiter Holger Koth mit Blick auf die Anmeldungen mit rund 200 Teilnehmern. Auch die Wald- und die Elsbeerkönigin und Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) wollen am Samstag zu den Spaten greifen. Bei den beiden Terminen am Sonntag werden insgesamt noch mal rund 200 Helfer erwartet. Mitmachen kann jeder, auch wenn er sich ganz spontan noch dazu entscheidet und sich nicht vorher angemeldet hat. Helfer sollten aber an robuste Schuhe und wetterfeste Kleidung denken und einen Spaten oder eine Pflanzhacke mitbringen, mit denen sie im unwegsamen Waldboden die Pflanzlöcher für die kleinen Bäume ausheben können.

In der Nähe der Pflanzflächen gebe es genügend Platz, um die Autos abzustellen, sagt Koth. Forstleute und an der Kohlenstraße auch Mitstreiter des Vereins „Unser Wald“ weisen die Helfer ein, die Zufahrten sind ausgeschildert. Als kleines Dankeschön will der Forstbetrieb am Ende der Aktionen gegen Mittag wieder einen Imbiss spendieren. Denn die Helfer tun nicht nur etwas für ihr grünes Gewissen, sie leisten tatsächlich echte Aufbauarbeit für den von Trockenschäden gezeichneten heimatlichen Wald.