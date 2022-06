Waldbad in Alterode öffnet am 12. Juni mit einigen Veränderungen

Am 12. Juni soll die Badesaison in der Einheitsgemeinde Arnstein eröffnet werden. Welche Veränderungen dann auf die Besucher warten.

Das Waldbad in Alterode - das einzige Bad der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein - ist bereit für den Saisonstart am 12. Juni.

Alterode - Am 12. Juni ist es so weit: Dann startet das Waldbad Alterode in die neue Saison. „Das Wasser ist eingelassen und wir haben das Bad vorbereitet“, sagt Felix Büttner, Vorsitzender des Fördervereins Waldbad und Ortsbürgermeister in Alterode. Als letzten Feinschliff haben die Mitglieder bei einem Arbeitseinsatz nun noch die Rabatten verschönert, die Hecken gestutzt und Türen und Fenster am Gebäude gepinselt.