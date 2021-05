Wahlkampf mit Helm und Uniform in der Kritik

In Feuerwehruniform wirbt SPD-Landratskandidat Carsten Reuß für sich.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - - In einem internen Schreiben hat der Kreisfeuerwehrverband Mansfeld-Südharz seine Position im Landratswahlkampf unterstrichen. Offenbar sah man sich zu dieser Stellungnahme gezwungen, nachdem es mehrere Anfragen an den Verband bezüglich „der Wahlwerbung eines Kandidaten“ gegeben habe.

Im Kern geht es um Wahlplakate und Flyer des Kandidaten Carsten Reuß (SPD/Grüne). Dieser posiert auf den Plakaten mit einem Feuerwehrhelm. „In keiner Weise unterstützen wir die Wahlwerbung einer Partei oder eines Einzelbewerbers beziehungsweise einer Einzelbewerberin“, heißt es in dem Schriftstück, das an alle Stadt- und Ortswehrleiter im Landkreis ging und der MZ vorliegt.

Landratskandidat sieht keine Probleme

Dass die Stellungnahme an die Öffentlichkeit gelangt ist, kritisierte der Vorstandsvorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes auf MZ-Nachfrage. „Das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, mehr möchte ich dazu nicht sagen“, so Christian Hanß. Eines fügte er schließlich doch noch an: „Die Feuerwehren im Landkreis sind gegenüber politischen Parteien und Institutionen neutral.“

Stein des Anstoßes hat wohl nicht nur das Plakat von Reuß gegeben, sondern auch die offene Wahlwerbung des Wehrleiters der Ortsfeuerwehr Alterode, Marko Güntzel, auf dem Flyer von Reuß. Diese Aussagen verletzten „das Neutralitätsgebot“, heißt es im Schreiben des Verbandes, „sofern die Aussagen zur Unterstützung eines Kandidaten beziehungsweise einer Kandidatin als Funktionsträger der Feuerwehr (speziell als Wehrleiter, stellv. Wehrleiter) getroffen werden“.

Carsten Reuß selbst sieht in dem Schreiben und seiner Verbindung zur Feuerwehr keine Probleme. „Bevor das Bild in Auftrag gegeben wurde, ist es rechtlich geprüft worden und auch der Kreiswahlleiter hat keinen Verstoß gesehen“, so Reuß.

Meinungen auf Facebook gehen auseinander

Zudem habe er nur seine eigene Uniform und jene Dienstgrade verwendet, die er als Gruppenführer der Ortsfeuerwehr Alterode auch tatsächlich inne habe. „Ich will mit dem Plakat ein Signal geben, dass ich die Herausforderung, vor der die Feuerwehren stehen, verstanden habe“, sagt Reuß. Die Feuerwehr sei neutral und solle dies auch bleiben.

Auch im sozialen Netzwerk Facebook wird das Thema diskutiert, werden Argumente für beide Sichtweisen ausgetauscht. Es sei doch gut, wenn ein Kandidat auch das offen zeige, für das er stehe, heißt es da an einer Stelle, andere wiederum finden es unpassend, den Eindruck zu suggerieren, die Feuerwehr habe mit dem Kandidaten in irgendeiner Form etwas zu tun. Kreisbrandmeister Steffen Hohmann betont auf MZ-Nachfrage die Neutralität der Feuerwehr. „Wir Feuerwehren halten uns aus politischen Dingen raus“, sagt er.

Grundsätzlich sei ein ehrenamtliches Engagement, wie es Carsten Reuß ausübe aber natürlich aller Ehren wert. Dass sich ein Ortswehrleiter allerdings offen für einen Kandidaten ausspricht und dies auch in seiner Funktion zu machen scheint, dies dürfte diesem Grundsatz widersprechen.

Wählergemeinschaft Feuerwehr als Sonderfall

Denn als Ortsfeuerwehrleiter ist man Ehrenbeamter auf Zeit und im Zuge dessen wirkt eine derartig geäußerte Meinung durchaus stellvertretend für die gesamte Institution. „Da ist es etwas schwierig“, sagt Hohmann. Auch in der Stellungnahme des Kreisfeuerwehrverbandes werden Ehrenbeamte aufgefordert, Wahlempfehlungen zu unterlassen.

Ebenfalls mit Hilfe der Feuerwehr möchte Silvio Jacob ins Landratsamt einziehen. Der Kandidat der Freien Bürger Mitteldeutschland und der Linken hat sich auch die Unterstützung der Wählergemeinschaft Feuerwehr gesichert. Das sei allerdings in Ordnung, so Hohmann. Denn die Wählergemeinschaft sei auch im Kreistag vertreten und bestehe zwar aus Feuerwehrleuten, sei aber nicht die Wählergemeinschaft der Feuerwehr.