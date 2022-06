Vorstellungsrunde der vier Kandidaten

Berga - Bei einer letzten großen Vorstellungsrunde vor der Wahl haben sich die vier Kandidaten für das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters in der Goldenen Aue am Freitagabend in der Gaststätte „Wilder Mann“ in Berga präsentiert. Der Zustand der Kindergärten und Schulen müsse verbessert werden, sagte Michael Peckruhn (parteilos). Wo es finanzierbar sei, müsse man auch über Neubau sprechen. Als Verbandsgemeindebürgermeister werde er sich außerdem für die Stärkung des Vereinslebens einsetzen. Die Vereine spielten eine wichtige Rolle in den Gemeinden. Ohne sie gäbe es kaum Veranstaltungen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<