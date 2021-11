Vorsitzender des Hainröder Heimatschutzvereins erhält die Ehrennadel für Engagement

Hainrode/MZ - Grund zur Freude für Rolf Kutzleb - und mit ihm für die Mitglieder des Hainröder Heimat- und Naturschutzvereins und sogar für alle Hainröder: Der 72-Jährige ist jetzt auf Vorschlag des Landesheimatbunds Sachsen-Anhalt in Magdeburg mit der Ehrennadel für Engagement in der Heimatpflege ausgezeichnet worden - und zwar durch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Insgesamt 13 Frauen und Männer aus ganz Sachsen-Anhalt wurden auf diese Weise geehrt, wie die Staatskanzlei mitteilt.

„Die Veranstaltung war sehr feierlich“, schildert Kutzleb, der seit der Gründung des Hainröder Vereins im Jahr 1991 an dessen Spitze steht, sich außerdem im Gemeinde- und Ortschaftsrat und im Verein Karstlandschaft Südharz ehrenamtlich engagiert. „Der Ministerpräsident hat sich sehr viel Zeit genommen, ist von Tisch zu Tisch gegangen und hat sich lange mit uns unterhalten.“ Es sei um die Dörfer und die Vereine gegangen. Und wer Kutzleb kennt, wird es ahnen: „Ich habe ihn zu uns eingeladen. Nächstes Jahr wollen wir im August unseren 30+1. Geburtstag feiern, da würde es gut passen.“ Haseloff habe nur drum gebeten, den Termin rechtzeitig mitzuteilen, damit es klappt; schließlich habe er sich vorgenommen, während seiner Amtszeit als Ministerpräsident jedes Dorf in Sachsen-Anhalt mal zu besuchen.

Rolf Kutzleb hat aus den Händen von Reiner Haseloff die Ehrennadel erhalten. (Foto: Staatskanzlei/I. Berger)

Kutzleb: „Das Besenbinder-Café läuft wie verrückt“

Doch bis zur verspäteten Jubiläumsfeier dauert es noch ein Weilchen, und der Verein hat auch so genügend zu tun. Zum Beispiel mit dem Dorfladen und dem zugehörigen Café, das im Sommer eröffnet worden ist. Abwechselnd backen Vereinsfrauen dafür ehrenamtlich die leckersten Kuchen, das lockt inzwischen jeden Sonntagnachmittag viele Besucher an. „Das Besenbinder-Café läuft wie verrückt“, freut sich Kutzleb. Weil im Förstergarten zurzeit viele Familienfeiern stattfänden, würden vorübergehend die Räume der Dorfschmiede als Café genutzt. „Wir fragen die Leute ja auch, wo sie herkommen - und staunen selbst. Ein Ehepaar aus Leipzig war jetzt da und will wiederkommen, eine Frauengruppe aus Roßla mit den Rädern, Wandergruppen…“ Und oft bleibe es nicht beim Besuch des Cafés. „Viele Besucher führen wir durch unsere Werkstätten, und sie sind begeistert“, sagt Kutzleb.

Er habe in Magdeburg - mal wieder - alle Anwesenden damit verblüfft, berichtet er schmunzelnd, dass ein Ort mit gerade mal 320 Einwohnern einen Verein mit 340 Mitgliedern hat. Mancher ehemalige Hainröder und auch Gäste, denen es sehr gut gefallen hat, blieben auf diese Weise dem Dorf im Südharz verbunden. Inzwischen, sagt Kutzleb, habe er vier Stellvertreter an seiner Seite: Hans-Ulrich Hilpert ehrenhalber sowie Katrin Lindner, Jürgen Herning und Ivonne Feuerstab.