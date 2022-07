Vorhaben zieht sich hin: Wann kommt die Ortsumfahrung für Siersleben?

Siersleben/Magdeburg/MZ - Sie soll den enormen Durchgangsverkehr in Siersleben reduzieren, doch wann es wirklich losgeht, ist nicht klar: Die geplante Ortsumfahrung der L 72 in Siersleben könnte später gebaut werden als bisher erwartet. Wie das Verkehrsministerium in Magdeburg auf MZ-Nachfrage mitteilte, könnten derzeit „keine belastbaren Aussagen zu einem möglichen Baubeginn gemacht werden“, so Sprecher Peter Mennicke.

