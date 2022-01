Vorbereitungen für den Jugendkreistag in Mansfeld-Südharz laufen in den Schulen

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Jugendliche für Kommunalpolitik begeistern – diese Aufgabe hat sich das Beteiligungsprojekt „Jugendkreistag“ vom Landkreis Mansfeld-Südharz auf die Fahne geschrieben. Organisiert und durchgeführt wird der Jugendkreistag seit dem Jahre 2017 vom Verein Kreiskinder- und Jugendring (KKJR) Mansfeld-Südharz.

Sechs Schulen aus Mansfeld-Südharz nehmen am Projekt Jugendkreistag teil

Nun geht das Projekt in die nächste Runde: am 31. März haben Schülerinnen und Schüler erneut die Möglichkeit, in einem eigenen Kreistag Themenvorschläge vorzustellen, darüber zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. Im Jahr 2022 werden insgesamt sechs Schulen aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz am Jugendkreistag teilnehmen.

In der aktuellen Phase des Projektes geht es vor allem darum, die Schülerinnen und Schüler in den Fraktionsgruppentreffen bestmöglich bei der Auswahl eines geeigneten Themas zu unterstützen.

Sebastian Mai, Projektkoordinator für Jugendbeteiligung beim KKJR, war dazu in den vergangenen Wochen in den Schulen unterwegs, unter anderem in der Heinrich-Heine-Schule Sangerhausen. Dort hat die 9. Klasse erarbeitet, für welche Angebote der Landkreis zuständig ist und welche Themen überhaupt in einem Kreistag besprochen werden können.

Große Motivation unter den Jugendlichen

Die Jugendlichen gehen dabei mit viel Motivation an das Projekt heran. „Wir haben konkrete Ideen, was verändert werden könnte“, erklärte beispielsweise Aida zur Frage, warum sie beim Jugendkreistag mitmachen möchte.

Anfang dieses Jahres stehen weitere Arbeitstermine mit dem KKJR für die Schülerinnen und Schüler an. Dann geht es vor allem auch um die Ausgestaltung ihrer Themenvorschläge.

Unteranderem steht dabei auch der Besuch einer richtigen Kreistagssitzung auf dem Programm.