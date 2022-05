Von Kinderheim bis Bandcontest: Was Stiftungen im Mansfelder Land bewirken

Hettstedt/MZ - Die vier Kinderheime in Harkerode und Hettstedt würde es ohne die Stiftung Kinderheim Harkerode gar nicht in der Form geben wie es sie heute gibt - als einen Verband familienersetzender, kleiner Heime. Nach der Wende sei das Kinderheim in Harkerode rein kommunal gewesen, erinnerte Torsten Fricke. Er ist der Vorstand der Stiftung Kinderheim Harkerode und begleitet den Werdegang sowohl der Heime als auch der Stiftung bereits von Anfang an. Aus der rein kommunalen Trägerschaft wurde schließlich zunächst ein kommunaler Eigenbetrieb, so wie es sie in vielen Bereichen gab und gibt. „Die Verbindung zur Kommune sollte nicht ganz aufgegeben werden. Das war damals das Anliegen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<