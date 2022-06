Volle Keller und ein verletzter Feuerwehrmann: Die Bilanz vom Starkregen in Mansfeld-Südharz

Starkregen sorgt in der Region am Sonntag für viele überflutete Straßen und Keller. Ein Feuerwehrmann wird beim Einsatz verletzt.

Sangerhausen/Brücken/Hettstedt/Eisleben/MZ - Wiederholt sich die Unwetterkatastrophe aus dem Westen jetzt in der Goldenen Aue? Diese Befürchtung hatten viele Einwohner des kleinen Ortes Brücken westlich von Sangerhausen. Fassungslos schauten sie am Sonntagabend gen Himmel. Auch Angst machte sich breit, als es auf einmal wie aus Kannen goss und besonders die Hauptstraße etwa 30 bis 40 Zentimeter unter Wasser stand. „So etwas haben wir hier lange nicht mehr erlebt“, sagt Christine Grübner, während sie an einer Hausecke zeigt, wie hoch die braune Brühe auf einmal stand. Am morgen danach klebt der Schlamm noch am Klinkersockel.