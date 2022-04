Vier Wahlen in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra an einem Tag

Helbra/MZ - Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. In den Kommunen werden die letzten Vorbereitungen für die Abstimmung am Sonntag in den Wahllokalen getroffen. In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra richtet die Verwaltung darüber hinaus den Blick bereits auf den 6. Februar des kommenden Jahres: An jenem Tag stehen die nächsten Wahlen ins Haus. Dann werden gleich in der Hälfte der acht Mitgliedsgemeinden neue ehrenamtliche Bürgermeister gewählt - und zwar in Ahlsdorf, Benndorf, Bornstedt und Helbra.