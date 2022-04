Vier bewerben sich um den Chefsessel

Alle Kandidaten wohnen in der Einheitsgemeinde. Am 8. Mai wird gewählt.

Der Hauptsitz der Gemeindeverwaltung Südharz in der Roßlaer Wilhelmstraße.

Südharz/MZ - Der Wahlausschuss der Gemeinde Südharz (Mansfeld-Südharz) hat am Mittwochnachmittag getagt: Eine Frau und drei Männer dürfen am 8. Mai zur Wahl um das Bürgermeisteramt antreten. Das ist vakant, nachdem der langjährige Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) um seine vorfristige Versetzung in den Ruhestand zum 1. Juni gebeten hatte.