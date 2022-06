Vier Arbeitseinsätze im Helbraer Neptunbad geplant

Helbra/MZ - Die Planungen für die diesjährige Saison im Helbraer Neptunbad haben begonnen. Der Förderverein des beliebten Freibades legte „vier Arbeitseinsätze fest“, wie Vorsitzende Claudia Renner gegenüber der MZ mitteilt. Der Auftakt ist in der nächsten Woche - am 23. März - vorgesehen. Die weiteren Termine sollen am 20. April, am 11. Mai sowie am 24. Mai folgen. Wer die Arbeitseinsätze unterstützen möchte, kann gern dazukommen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<