Viele Helfer bei großer Putzaktion am Sonnabend erhofft

Stolberg/MZ - Mit einer „herzlichen Bitte“ hat Stolbergs Pfarrer Jörg Thoms schon etliche Familien in Stolberg schriftlich um Unterstützung gebeten: An diesem Sonnabend, 26. März, findet ab 9 Uhr eine große Putzaktion in der Stolberger Martinikirche statt, und da wäre die tatkräftige Unterstützung durch die Stolberger Einwohner sehr willkommen. „Wer helfen will, braucht nur einen Eimer und Putzlappen mitzubringen“, sagt Thoms.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<