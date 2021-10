VfB Sangerhausen und der SV Kelbra starten hoffnungsvoll in die Rückrunde

Im Hinspiel behaupteten sich die Amsdorfer (weiß) in Kelbra 3:2. Am Samstag stehen sich beide Teams erneut im Kreisderbygegenüber.

Sangerhausen/MZ - Die Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt ist immer für etwas Neues gut. So auch in dieser Saison. Gerade einmal 63 Tage sind es, die zwischen dem Start in die Hinrunde und dem Beginn der Rückrunde liegen. Geschuldet ist das Ganze dem komplizierten Modus, nachdem in der Spielserie 21/22 Meister und Absteiger ermittelt werden.

Derby im Sportzentrum „Peter Müller“ in Amsdorf

Am 31. Juli feierte Romonta Amsdorf im Sportpark „Rote Erde“ einen knappen 3:2-Sieg im Kreisderby beim SV Kelbra. Nun, knappe zwei Monate später, stehen sich beide Mannschaften erneut im Kampf um Punkte gegenüber. Diesmal im Sportzentrum „Peter Müller“ in Amsdorf.

An den Vorzeichen vor der Partie hat sich dabei nichts geändert. Wieder gehen die Amsdorfer als Favorit in die Partie, erneut hoffen die Kelbraer auf ein Ende einer schwarzen Serie. Sechsmal standen sich beide Mannschaften in der Verbandsliga gegenüber, sechsmal siegten die Amsdorfer. Im Hinspiel, das aus Sicht des SV Kelbra 2:3 endete, gelangen dem Team immerhin die ersten Tore gegen Romonta. Am Sonnabend nun soll, das wünschen sich beide Mannschaften, ein Erfolgserlebnis her.

Das brauchen vor allem die Amsdorfer. Nach einem souveränen Saisonstart ist der Romonta-Motor jüngst arg ins Stottern geraten. Sogar der Platz in der Meisterschaftsrunde, vor dem Start in die Saison als Minimalziel angesehen, gerät langsam in Gefahr. Bei den Amsdorfern läuft es zur Zeit alles andere als optimal. Zuletzt setzte es drei Niederlagen am Stück, darunter das enttäuschende 0:3 im jüngsten Kreisderby vor heimischer Kulisse gegen Edelweiß Arnstedt.

Besetzungssorgen in Kelbra

In den erwähnten drei sieglosen Spielen kassierten die Amsdorfer 13 Gegentreffer, auch das ist ein Zeichen dafür, dass die Hintermannschaft um Torhüter David Tretropp und überhaupt die gesamte Defensive seit dem Weggang von Martin Fiebiger (er wechselte in die Landesliga zur Eintracht nach Lüttchendorf) viel von ihrer Souveränität aus den Meisterjahren verloren hat.

Das alles wiederum sorgt bei den Kelbraern, die nur eines der letzten vier Spiele verloren, aber weiter sieglos sind, für Optimismus.

Beim Gast wird wohl wieder Trainer Daniel Richter das Tor hüten. Ohnehin plagen sich die Kelbraer wieder einmal mit Besetzungssorgen herum. „Vier Spieler sind krank und Samstag nicht da. Ich muss mal sehen, wie wird da durchkommen“, so Richter. Er sieht sein Team dennoch nicht chancenlos: „Wir hätten im Hinspiel schon einen Punkt verdient gehabt. Vielleicht klappt es ja diesmal Wir werden ja sehen, was am Ende dabei herauskommt.“ Anstoß des Kreisderbys am Sonnabend ist 14 Uhr, als Schiedsrichter amtiert Benedict Ohrdorf.

VfB Sangerhausen will wieder siegen

Noch krasser, als im Kreisderby, und in der Partie zwischen Westerhausen und Arnstedt ist die Differenz zwischen den Tagen, an denen sich der VfB Sangerhausen und Blau-Weiß Farnstädt gegenüberstehen. Am Freitagabend empfängt die Elf aus der Kreisstadt den Aufsteiger zum Start der Hinrunde unter Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Friesenstadion. Schon am 9. Oktober stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber. Dann wird das wegen der schweren Kopfverletzung von VfB-Kapitän Marcus Rauer abgebrochene Hinspiel wiederholt.

Nach den Top-Leistungen der letzten Wochen geht der VfB Sangerhausen erstmals seit vielen Monaten wieder als Favorit in ein Punktspiel. Darauf angesprochen, winkt VfB-Trainer Olaf Glage ab: „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen, das ist nach den guten Leistungen zuletzt unser Anspruch. Und außerdem wollen wir unseren treuen Fans etwas bieten“, sagt er.

Personalprobleme hat Glage derzeit nicht, vielmehr gilt es für ihn, die optimale Aufstellung herauszufinden. „Es gibt einen richtigen Konkurrenzkampf um die Plätze in der Start-Elf. Es kann passieren, dass sich selbst gestandene Stammspieler auf einmal auf der Auswechselbank wiederfinden. Ich glaube, das hatten wir seit Jahren nicht.“

Schiedsrichter der Partie zwischen dem VfB und Farnstädt ist Adrian Krenz. Für den VfB ist das ein gutes Omen, pfiff der Unparteiische die Sangerhäuser doch schon beim 3:1-Erfolg im Kreisderby in Kelbra. Los geht es am Freitagabend 18.30 Uhr