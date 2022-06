Verzweifelte Suche nach einem Hausarzt: Kreisseniorenrat aus MSH schreibt Brandbrief

Der Kreisseniorenrat richtet einen dramatischen Appell an alle Verantwortlichen, um die Versorgungslücke bei Hausärzten in Mansfeld-Südharz zu schließen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Schreiben gehen an diesem Donnerstag per Post, E-Mail und über Soziale Medien raus. Der Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz wendet sich mit einem eindringlichen Appell an alle, die für eine wohnortnahe medizinische Versorgung im Landkreis Mansfeld-Südharz zuständig sind. Die Schreiben, man könnte sie auch Brandbriefe nennen, sind unter anderem an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA), das Landessozialministerium und Politiker gerichtet.