Wolferode/MZ - Bei einem Einbruchsversuch vergangene Woche in Wolferode wurde dieses Damenrad am Tatort zurückgelassen. Das Rad vom Typ „Triumph“ wurde womöglich vom Täter genutzt. Auffällig ist der offenbar nachgerüstete Gepäckträger am Rad.

Wer kennt dieses Fahrrad oder weiß, wem es gehört? Hinweise zu seinem Eigentümer oder seiner Herkunft nimmt das Polizeirevier unter der Rufnummer 03475/67 02 93 entgegen.