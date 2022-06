Verstoß gegen das Briefgeheimnis: Südharz-Bürgermeister Rettig in der Kritik

Südharz - Eine neue Affäre erschüttert den Südharz-Gemeinderat und die Verwaltung. Auslöser: das Schreiben eines Rechtsanwalts an den Gemeinderat, adressiert an die Adresse der Verwaltung in Roßla. Statt den Brief weiterzuleiten, ist er in der Verwaltung geöffnet worden - versehentlich, wie es heißt. Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) hat ihn beantwortet, samt unbezahlter Rechnung dem Anwalt geschickt und das Ganze mit keinem Sterbenswörtchen gegenüber dem Gemeinderat oder dessen Vorsitzenden Andreas Schmidt (Bürgerliche Mitte Südharz) erwähnt. Die Empörung ist groß.

