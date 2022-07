Verlassen an der Haltestelle: Schüler warten in Kelbra vergeblich auf den Schulbus

Schülerinnen und Schüler mussten in Kelbra vergeblich auf den Bus nach Hause warten. Wie die VGS den Vorfall erklärt und ihn künftig vermeiden will.

An der Bushaltestelle in Kelbra

Kelbra/MZ - Nach der Diskussion über die langen Schulwege in den Bussen der VGS sorgt das Verkehrsunternehmen erneut für Aufsehen. Denn in Kelbra konnten Schülerinnen und Schüler nach der Schule nicht nach Hause fahren - weil der Bus ausfiel. Zugetragen hat sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag. Tobias Kuhnert ist Vater einer 13-jährigen Tochter, die an der Haltestelle vergeblich auf den Bus wartete.