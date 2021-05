Verkehrschaos durch Schnee: Brummis bleiben in Welbsleben stecken

Mansfeld/Welbsleben - Schnee in Mansfeld-Südharz: Lkw fahren sich in Welbsleben und Mansfeld fest

Ausnahmesituation in Welbsleben: Am Dienstag haben liegengebliebene Lkw die Durchfahrt im Arnsteiner Ortsteil verstopft. „Wir sind wie eingekesselt und so ziemlich von der Außenwelt abgeschnitten“, sagte Steffi Bastek, Ortsbürgermeisterin in Welbsleben, am Nachmittag. Kurze Zeit zuvor hatte die Polizei die Notbremse gezogen und die Haupteinfahrtsstraßen aus Aschersleben und aus Quenstedt kommend für den Verkehr abgesperrt.



Lkw bleiben in Welbsleben stecken

„Es sind immer wieder Lkw stecken geblieben und mussten abgeschleppt werden. Hier war einfach kein Durchkommen mehr“, sagte Bastek. Bereits am Morgen war ein Lkw in der Welbsleber Hauptstraße ins Rutschen gekommen, und drohte gegen eine Hauswand zu kippen. Die herbeigerufenen Feuerwehren aus Quenstedt und Sylda schafften es, mit Hilfe des Agrarunternehmens Freier aus Quenstedt den festgefahrenen Brummi zu befreien, schildert die Ortsbürgermeisterin.



„Doch in der Zwischenzeit hatten sich schon wieder alle anderen Lkw im Ort gestaut“, sagte sie. Neben der gesperrten Hauptstraße Richtung Quenstedt und Aschersleben sei auch die Ortsausfahrt nach Ermsleben unpassierbar, weil dort noch immer ein Lkw quer stehe. Und in Richtung Harkerode seien die Straßenverhältnisse so schlecht, dass die Feuerwehr den Anwohner abgeraten habe, dort langzufahren, sagt die Ortsbürgermeisterin. „Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen die Straßen frei kriegen, damit alles wieder rollen kann“, so Bastek. Eine Ende der Sperrung ist demnach so schnell nicht in Sicht.

Ortsdurchfahrt von Mansfeld für Lkw gesperrt

Das trifft auch auf die Stadt Mansfeld und den Ortsteil Großörner zu. „Die Sperrschilder werden auf jeden Fall bis zum Wochenende bleiben“, sagte Andrea Graubner vom Ordnungsamt Mansfeld. Bereits Montagabend wurde die Durchfahrt durch Mansfeld für Lkw gesperrt, Dienstag kam ein Verbot für Großörner dazu. „Leider wird das aber von einigen ignoriert und sie fahren trotzdem in die Orte rein“, sagte Graubner.



In Engstellen - wie am Festplatz oder dem Schlossberg in Mansfeld - bleiben die Schwerlaster dann häufig stecken oder geraten ins Rutschen und schaffen die Steigungen nicht mehr. Über Klostermansfeld und die B 180 werden die Lkw dann umgeleitet, damit sie nicht tiefer in die Orte kommen, erklärt Graubner. Denn: „Am Rand der Straßen liegt mittlerweile so viel Schnee, dass er jetzt dringend rausgefahren werden muss“, sagte sie.

Beate Lindner ist auch weiterhin auf der Hut.

Nun ist Winter im Winter. Für einen winzigen Moment war doch tatsächlich Corona in die zweite Reihe gedrängt. Jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Damit kann nun aber wieder Schluss sein. Denn die Pandemie ist und bleibt das Problem Nummer 1.

Denn dass es im Winter schneit, auch mal sehr viel und mehr als in vielen anderen Jahren zuvor, das ist kein Hexenwerk, sondern das von Mutter Natur. Damit muss man klarkommen, wie es aussieht auch in den nächsten Tagen. Aber der Winter geht ganz sicher ohne unser Zutun vorbei. Corona nicht. Da sind schon wir Menschen gefragt. Indem wir uns weiterhin an all die Regeln halten, die uns eigentlich so gar nicht gefallen, aber existenziell sind. Indem wir uns alle einen Plan machen, wie es weitergehen soll, wenn aus gegebenem Anlass die Regeln wieder gelockert werden. Die weiße Pracht, die bei diesen eisigen Temperaturen auch noch hübsch glitzert, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Last, die zu schultern sein wird, enorm ist.

Vielleicht lernen wir aber dabei aus dem strengen Winter, wo man dem Nachbarn geholfen hat.

Die Autorin erreichen Sie unter: ›› beate.lindner@mz.de

Schneeberge werden aus dem Ort geschafft

Auf der Bundesstraße bei Mansfeld übernimmt das die Straßenmeisterei Eisleben. In den Ortschaften selbst kommen dem Bauhof neben den Feuerwehren auch Firmen - wie die Mansfelder Agrargesellschaft, Eimler Dienstleistungen aus Gorenzen oder das Forstwirtschaftliche Unternehmen Schulze aus Mansfeld - zur Hilfe, berichtet Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland). „Sie stellen nicht nur ihre Radlader und Traktoren zur Verfügung, sondern unterstützen auch mit Mitarbeitern. Das hilft in so einer Ausnahmesituation extrem weiter“, sagte Koch.



Mit Hilfe der schweren Technik wurden am Dienstag die ersten aufgetürmten Schneeberge aus den Orten geschafft. Wiesen, Felder oder freie Plätze werden dafür genutzt. Parkplätze würde man aber nicht nehmen, erklärte Andrea Graubner. „Die Helfer und Gemeindearbeiter stimmen sich vor Ort ab und sagen Bescheid, wo noch Platz ist“, sagte sie. Im Laufe des Mittwochs wolle man die ersten größeren Hauptstraßen beräumt haben; danach geht es an die Nebenstraßen. (mz)