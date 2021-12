Verein„Unser Wald“ will mit Schülern aus Mansfeld-Südharz weitere Bäume setzen

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Der Verein „Unser Wald“ plant nächstes Jahr wieder eine gemeinsame Pflanzaktion mit den Gymnasien im Landkreis Mansfeld-Südharz, kündigt Vereinsvorsitzender Eberhard Nothmann an. An einem Freitag - angelehnt an den Slogan der Klimabewegung „Fridays for Future“ - können Schüler dann wieder neue Bäume pflanzen und damit ganz praktisch etwas fürs Klima tun. „Unser Wald“ finanziert bei solchen Aktionen aus den Spendengeldern die Baumsetzlinge und auch Busse für die Anfahrt der Helfer. Der Verein „Unser Wald“ hatte am Wochenende gemeinsam mit dem Harzklub an den Pferdeköpfen bei Wippra zum Baumschlagen eingeladen. Dort wechselten 231 Nordmann- und Küstentannen sowie Blaufichten den Besitzer.