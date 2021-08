Verein „Freie Schule Siersleben“ nimmt neuen Anlauf für geplante Privatschule

Siersleben/MZ - Der Verein „Freie Schule Siersleben“ will nach der Ablehnung der Privatschule in diesem Jahr einen neuen Anlauf für das Vorhaben starten. Hierzu werde man auch von der zunächst erwogenen Klage gegen den Ablehnungsbescheid Abstand nehmen. „Wir wollen das Geld nutzen, um etwas Sinnvolles daraus zu machen“, sagte Sprecher Jens Oertel.

In den vergangenen Wochen habe vereinsintern eine Aufarbeitung stattgefunden. Dabei habe man sich auch eingestanden, dass man sich mit der Größe des Vorhabens in der Kürze der Zeit vielleicht etwas übernommen habe. „Wir konnten nicht anders, wir wollten die ganze Schule retten“, erklärte Oertel. Das habe aber so nicht funktioniert. Man sei nun motiviert, die Privatschule im zweiten Anlauf umzusetzen. Allerdings werde man wohl „in kleinerem Rahmen“ anfangen, so Oertel - also mit etwas weniger Klassen als einst geplant.

Gespräch mit Landrat André Schröder geplant

Der neue Antrag für die Gründung einer Privatschule muss bis Ende November beim Landesschulamt eingereicht werden. Bis dahin würden im Verein zum Teil personelle Veränderungen anstehen, über die man rechtzeitig informiere. Bereits jetzt habe man begonnen, sich breiter und besser vernetzt aufzustellen. Regelmäßige Versammlungen würden auch aktuell weiterhin durchgeführt. Mit dem neuen Landrat André Schröder (CDU) habe es noch keinen Kontakt gegeben, man hoffe aber auf eine gute Zusammenarbeit. „Wir werden mit ihm reden“, so Oertel.

Schröder hatte im Zuge der Koalitionsverhandlungen in Magdeburg vergangene Woche über die „Deutschland“-Koalition mitgeteilt: „Die Schulstruktur bleibt erhalten. Statt Standortschließungen sollen Grundschulverbünde erleichtert werden.“ Oertel erklärte hierzu: „Wenn er Schulen behalten will, dann gehören dazu auch die freien Schulen.“