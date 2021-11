Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra setzt auf Einsatz von Gebäudeleittechnik

Helbra/MZ - Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra setzt auf den Einsatz von Gebäudeleittechnik in den von ihr bewirtschafteten Gebäuden wie Schulen oder Feuerwehrgerätehäusern, um Energiekosten zu sparen und somit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Dazu soll die notwendige Software und Technik angeschafft werden. Die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft will parallel dazu entsprechende Software zum Einsatz bringen. Klimaschutzmanager Harald Henke informierte darüber zur jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates.

Nach seinen Worten wird gegenwärtig die Ausschreibung der erforderlichen Technik vorbereitet. Die Gemeinde hätte diese Vorkehrungen gern schon eher getroffen. Das war aus finanziellen Gründen jedoch nicht möglich, wie Klimaschutzmanager Harald Henke erklärt: „Der Förderbescheid kam erst im September dieses Jahres“.

Gebäudeleittechnik liefert wichtige Daten

Schon seit längerem fasst die Verbandsgemeinde in Energieberichten wichtige Eckdaten zum Verbrauch für die Liegenschaften der Kommune zusammen. Mit Erfolg. So wurde in der Auswertung beispielsweise festgestellt, dass die Heizungsanlage an der Helbraer Schule im Dauerbetrieb lief. Der Defekt konnte daraufhin behoben werden.

Gebäudeleittechnik ist für ein sinnvolles Energiemanagement wichtig. Dabei werden die Daten technischer Anlagen wie beispielsweise Temperaturverläufe erfasst und können zentral gesteuert werden. Der Ausfall von Aggregaten oder die Unter- beziehungsweise Überschreitung von Grenzwerten lässt sich unter anderem feststellen und kann bei Bedarf optimiert werden.

Die Verbandsgemeinde möchte zudem künftig ihre wegen der Pandemie unterbrochenen Energiesparberatungen für die Einwohner fortsetzen. Eine Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale und der Caritas ist geplant. Überlegungen gibt es auch, den zentralen Klimatag für Schulen und Kindertagesstätten, der bisher einmal im Jahr an der Schule in Benndorf stattfand, in Zusammenarbeit mit der Jugendkoordinatorin in Zukunft eventuell dezentral in den jeweiligen Einrichtungen zu veranstalten.