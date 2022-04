Verbandsgemeinde Goldene Aue stellt Eckpunkte des diesjährigen Haushalts vor

Im Vergleich zu den Einheitsgemeinden verfügen Gemeinden in einer Verbandsgemeinde über eigene Haushalte. Doch sie müssen eine prozentuale Umlage für bestimmte Aufgaben zahlen.

Das Rathaus in Kelbra.

Kelbra/MZ - Für die Gemeinden in der Goldenen Aue dürfte es erst mal eine gute Nachricht sein: Die prozentuale Umlage, die sie an die Verbandsgemeinde zu entrichten haben, soll 2022 nicht steigen. Und das, obwohl am Jahresende ein Minus von fast 3,9 Millionen Euro im Ergebnishaushalt droht.