Urologe der Helios-Klinik klärt im Interview über die Vorsorgeuntersuchung auf

Seit 1992 ist Henry Meffert an der Helios-Klinik in Eisleben tätig und leitet den Fachbereich Urologie seit 2005 als Chefarzt.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Am 15. September ist Europäischer Prostata-Tag - ein Tag, der der Aufklärung und Information dienen soll. Bei fast jedem zweiten Mann über 50 Jahren wird eine gutartige Prostatavergrößerung festgestellt. Aber es erkranken auch bundesweit jährlich 60.000 Männer neu an Prostatakrebs. Der promovierte Mediziner, Henry Meffert, Chefarzt der Urologie an der Helios-Klinik in Eisleben, gibt Hinweise, was Mann tun kann, um gesund zu bleiben.