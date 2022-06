Unterwegs mit der mobilen Tafel - welche Menschen dieses Angebot in Mansfeld-Südharz nutzen und warum.

Eisleben/MZ - Donnerstagmorgen, 10 Uhr. In der Rammtorstraße 37 in Eisleben laufen Menschen in neongelben Jacken durch das Haus und packen Lebensmittel in verschiedene Kisten. Wir befinden uns bei der Eisleber Tafel. Das Besondere: Die Lebensmittel werden auch ausgefahren. Mobile Tafel nennt sich das. Deswegen stehen vor dem Haus Kleinbusse mit der Aufschrift „Lebensmittel retten, Menschen helfen.“ Gegen 11 Uhr soll sich einer von ihnen aufmachen, in die Stadt, nach Bischofrode, Helbra und Benndorf.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<